Країна НАТО терміново підняла винищувачі через літаки РФ: перші подробиці

Винищувач / © Associated Press

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Швеція двічі протягом кількох годин змушена була піднімати в повітря винищувачі через наближення російських військових літаків до свого повітряного простору.

Про це пише «Stern».

За даними шведських військових, два винищувачі JAS 39 Gripen підняли з різних місць для перехоплення двох російських винищувачів. Інциденти відбулися в п’ятницю в південній та північній частинах Балтійського моря.

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Винищувачі НАТО також були підняті в повітря для забезпечення безпеки у спільному повітряному просторі.

Як відреагувала Швеція

Порушень повітряного простору Швеції не зафіксовано. Водночас військові наголосили, що дії Росії є серйозними та являють собою повторювану модель поведінки, яка загрожує територіальній цілісності та безпеці країни.

До слова, Швеція стала членом НАТО у березні 2024 року. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році напруженість у Балтійському регіоні значно зросла.

Росія «пробиває» кордони НАТО — останні новини

Нагадаємо, Росія активно будує та розширює військові бази вздовж кордону з країнами НАТО в Північній Європі та Балтії. За даними ISW, російське командування планує перекинути туди близько 115 тисяч військовослужбовців.

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Аналітики вважають, що ці бази створюються для потенційних майбутніх дій проти Альянсу, але наземні операції проти НАТО найближчим часом малоймовірні, оскільки основні сили РФ задіяні в Україні.

Також, за даними супутникових знімків, інтенсивні роботи з будівництва військових баз ведуться в Печензі (за 11 км від Норвегії), Кандалакші, Новій Вілзі поблизу Петрозаводська, Лузі та в Калінінградській області. Експерти вважають, що Москва готується до можливого протистояння з Альянсом після завершення війни в Україні.

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