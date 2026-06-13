Путин второй раз с начала года увеличил численность армии РФ

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин в очередной раз увеличил штатную численность Вооруженных сил России почти на десять тысяч человек.

Об этом идет речь в указе, который он подписал в пятницу, 12 июня.

Это второе увеличение штатной численности войск за последние четыре месяца.

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Согласно документу, численность ВС России теперь составляет 2399130 человек (до этого было 2391770 человек), из которых 1510000 — военнослужащие (было 1502604).

В последний раз диктатор увеличивал штатную численность российских войск в марте 2026 года. Тогда в штат прибавилось около двух тысяч человек.

Напомним, Путин решил похвастаться масштабами своей агрессии и откровенно признался, какое именно количество оккупационного войска он выгнал на войну против Украины.

«Группа военных РФ в зоне СВО насчитывает более 700 000 человек», — отметил Путин.

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