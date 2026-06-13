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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
283
Время на прочтение
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Россияне ударили "Шахедами" по областному центру — первые подробности

Николаев пережил ночную атаку — враг бил ударными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Город приходит в себя от атаки

Город приходит в себя от атаки / © Associated Press

Ночью оккупанты ударили «Шахедами» по Николаеву. По последним данным, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

«В результате атаки „Шахедов“ ранения получили два человека — 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской громаде пострадали люди и погиб скот.

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Дата публикации
Количество просмотров
283
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