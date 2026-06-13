Россияне ударили "Шахедами" по областному центру — первые подробности

Город приходит в себя от атаки / © Associated Press

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Ночью оккупанты ударили «Шахедами» по Николаеву. По последним данным, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

«В результате атаки „Шахедов“ ранения получили два человека — 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской громаде пострадали люди и погиб скот.

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