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- Украина
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Россияне ударили "Шахедами" по областному центру — первые подробности
Николаев пережил ночную атаку — враг бил ударными беспилотниками.
Ночью оккупанты ударили «Шахедами» по Николаеву. По последним данным, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
«В результате атаки „Шахедов“ ранения получили два человека — 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Сумском районе в результате вражеского удара беспилотником по хозяйству в Садовской громаде пострадали люди и погиб скот.
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