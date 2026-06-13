МВД и правительство готовят радикальную реформу ПДД с балльной системой после трагедии в Киеве: подробности

ДТП в Киеве / © Национальная полиция Украины

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Ужасная автомобильная катастрофа в столичной Соломенке, унесшая на прошлой неделе жизни четырёх мирных пешеходов, вызвала огромный общественный резонанс и заставила власти в экстренном порядке вернуться к вопросу безопасности на украинских дорогах.

Статистика шокирует: ежегодно в Украине фиксируется более двух миллионов нарушений Правил дорожного движения, а на трассах гибнет более трех тысяч человек. Семья погибшего в этом ДТП 12-летнего мальчика Григория официально обратилась к руководству государства с требованием немедленно остановить дорожный террор.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.

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Родители 12-летнего мальчика, погибшего в страшном ДТП, сделали заявление

Ровно через неделю после кровавой аварии на Караваевых дачах, где неуправляемый Mercedes на бешеной скорости пробил бетонный отбойник и врезался прямо в подземный пешеходный переход с людьми, родители погибшего подростка Григория созвали официальный брифинг. Они призвали правительство и Верховную Раду немедленно принять законы, которые заставят водителей уважать человеческую жизнь.

«Мы хотим, чтобы ни одна украинская семья больше никогда в жизни не столкнулась с такой страшной и невыразимой болью, которая теперь останется с нами навсегда», — говорит Александра Терлецкая, мать погибшего мальчика.

Отец подростка, военнослужащий Алексей Глушич, убежден: трагедия произошла из-за явно слабого и несовершенного законодательства, которое позволяет хроническим нарушителям годами безнаказанно разъезжать по улицам городов. Семья уже официально зарегистрировала широкую петицию на сайте президента Украины, адресованную Кабмину и Верховной Раде.

Военный требует:

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навсегда положить конец практике, когда значительное превышение скорости считается мелким и незначительным административным правонарушением;

ввести за смертельные аварии с большим количеством жертв самое строгое наказание — вплоть до пожизненного заключения;

автоматически и безвозвратно лишать водительских прав тех граждан, которые систематически нарушают правила.

«Эта страшная трагедия — прямое следствие полного пренебрежения водителем правилами дорожного движения. А пренебрежение возникает исключительно из-за того, что финансовое и уголовное наказание в нашем законодательстве на сегодняшний день просто ничтожно», — говорит Алексей Глушич, отец погибшего Григория.

Почему полиция и МВД бессильны против «гонщиков»

Почти каждое дорожно-транспортное происшествие в Украине происходит из-за сознательного игнорирования правил, а более 40% всех аварий с жертвами — это прямое следствие критического превышения скорости. Однако действующие в стране штрафы больше похожи на символическую плату за экстремальные развлечения.

«Более 40 процентов ДТП с пострадавшими — это превышение скорости. И за это чрезвычайно опасное нарушение у нас на сегодняшний день предусмотрен базовый штраф в размере всего 340 гривен. Более того, если водитель оплачивает его в первые 10 дней, сумма уменьшается вдвое — до 170 гривен. Если человек мчится с превышением более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 гривен, а со „скидкой“ в первые дни — всего 850 гривен. „Абсолютно все эксперты и правоохранители согласны, что этот вид ответственности требует немедленного и радикального пересмотра“, — говорит Алексей Белошицкий, заместитель руководителя Департамента патрульной полиции.

В Министерстве внутренних дел открыто признают, что имеющихся правовых инструментов для борьбы с хроническими «гонщиками» патрульным катастрофически не хватает. По официальным данным МВД, только за последние 12 месяцев в Украине зафиксировано более 2800 водителей, которые умудрились нарушить скоростной режим более 50 раз каждый, однако продолжают спокойно ездить.

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Штрафные баллы за нарушения и штраф за каждые десять баллов: что готовит правительство

Сразу после катастрофы в столице первый вице-премьер Юлия Свириденко официально заявила, что правительство готовит пакет жестких санкций. Планируется существенно ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД, ввести штрафные меры для тех, кто регулярно превышает скорость, и кардинально модернизировать системы автоматической и неавтоматической фиксации в городах.

Министр Игорь Клименко раскрыл первые детали масштабного проекта МВД, который в ближайшие недели начнут подробно обсуждать с народными депутатами и профильными экспертами. Главное нововведение — возвращение балльной системы наказаний. Это означает, что за каждое нарушение водителю, кроме денежного штрафа, будут начисляться специальные штрафные баллы. Если в течение года водитель исчерпает установленный лимит баллов — его автоматически и без суда лишают права управления транспортным средством.

Также МВД предлагает отказаться от крупных шагов и начислять штрафы дифференцированно — отдельно за каждые превышенные 10 км/ч. Подобный законопроект уже пытались рассмотреть в парламенте год назад: тогда предлагалось за превышение более чем на 20 км/ч взимать 680 гривен, а более чем на 80 км/ч — сразу 3400 гривен.

«Полный идиотизм» инфраструктуры и годы, ушедшие на принятие закона

В своей петиции отец погибшего подростка Алексей Глушич просит власти не ограничиваться лишь карательными мерами в отношении водителей, а подойти к решению проблемы комплексно: изменить устаревшие государственные строительные нормы и модернизировать дорожную инфраструктуру в соответствии с европейской стратегией «нулевой смертности».

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Народный депутат от фракции «Голос» Андрей Осадчук полностью поддерживает эту позицию, отмечая, что точечные законы не сработают — менять нужно всё, от дорожного покрытия до инфляционных коэффициентов в штрафах. Политик подчеркивает, что трагедия на Караваевых дачах обнажила идиотизм инженерного планирования советских времен.

Однако в МВД честно предупреждают — быстро переписать законы и изменить «дорожную карту» страны не удастся. Процесс требует привлечения сотен специалистов, архитекторов и внесения тысяч поправок в кодексы. По словам Игоря Клименко, на полную комплексную перестройку системы безопасности уйдут годы, хотя первые жесткие штрафы и камеры (сейчас на дорогах работает более 300 комплексов автофиксации) начнут действовать гораздо быстрее.

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