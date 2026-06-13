«В Украине в полтора раза дороже»: блогер поразил ценами в немецком супермаркете (видео)

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Украинские супермаркеты часто удивляют ценниками, которые не уступают, а порой даже превышают европейские.

Блогер под ником viktor_deu в TikTok провел эксперимент и сравнил стоимость одинаковой корзины базовых продуктов в Украине и Германии.

Для своего исследования он выбрал магазины одного ценового сегмента, ориентируясь на самые дешевые предложения и товары со скидками. Результаты оказались довольно неожиданными: итоговый чек в Германии оказался даже немного меньше, чем в Украине. За все покупки в немецком супермаркете блогер заплатил 65,85 евро (около 3338 гривен), тогда как аналогичный набор в украинском магазине обошелся в 66,95 евро (ориентировочно 3394 гривны).

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Наибольшая разница отмечена в стоимости свежих овощей и рыбы. Популярный салат айсберг в Германии стоит 60,10 гривны за килограмм, тогда как в Украине его цена достигает 94,75 гривны. Существенно дороже для украинцев оказались и помидоры — 179,90 гривен против 115,19 гривен в немецком супермаркете.

Также блогера очень удивила цена на красную рыбу: за 300 граммов в Украине придется выложить 569,15 гривен, что почти вдвое больше, чем в Германии, где такой же кусочек стоит 293,55 гривен. Также в украинских магазинах дороже продают классический твердый сыр (374,36 гривны против 278,26 гривны за килограмм) и сыр филадельфия, где за меньший вес просят 124,50 гривны, тогда как в Германии большая упаковка стоит около 100 гривен.

В Украине выше и цена на обычное молоко — почти 63 гривны против 48 гривен в Европе. Кроме того, замороженная пицца в Украине стоит 152 гривны за штуку, тогда как в Германии за две штуки просят 176,64 гривны, а за килограмм макарон немцы платят практически столько же, сколько украинцы за полкилограмма. По словам блогера, почти вдвое в Украине переплачивают и за сильногазированную воду.

В то же время Украина уверенно удерживает лидерство по цене на мясные продукты. Килограмм курицы в украинском супермаркете стоит 210,90 гривен, а в немецком — более 506 гривен. Свинина в Украине тоже значительно доступнее — 288,14 гривны против немецких 463,90 гривны. Куриные голени дома обойдутся всего в 99 гривен за килограмм, тогда как за рубежом их стоимость превышает 202 гривны. Более приятными для кошелька украинцев остаются цены на свежие грибы, яйца (80,60 гривны против 126,24 гривны в Германии) и сливки.

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Незначительная разница в пользу Украины заметна в стоимости тостового хлеба, салями, майонеза, консервированной кукурузы, яблочного сока, светлого пива и популярного шоколада «Милка».

В целом эксперимент показал, что, несмотря на значительную разницу в доходах граждан обеих стран, общая стоимость продуктовой корзины в Украине уже догнала и даже немного превысила немецкие показатели.

Украинцы за рубежом — последние новости

Чтобы сэкономить в немецких супермаркетах, украинская беженка Людмила Русина перед каждым походом изучает скидки через приложение «Prospekt Angebote» — так ей удается покупать до 80% товаров по акции и тратить на двоих 350–400 евро в месяц.

В то же время Людмила рассказала, как в Германии можно тратить около 200 евро в месяц на человека, покупая товары исключительно со скидками. Во время визита в Kaufland она приобрела курицу, кофе, грибы, клубнику, абрикосы, овощи и фрукты в общей сложности на 20 евро — с чеками и ценами на видео, чтобы подтвердить реальность такой экономии.

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