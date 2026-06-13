Мирное соглашение США и Ирана / © depositphotos.com

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Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей по тексту потенциального мирного соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

По его словам, противники будущей договоренности ведут «непрерывную кампанию по распространению дезинформации», пытаясь сорвать мирный процесс между двумя странами.

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«Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас», — подчеркнул он.

В то же время, президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что соглашение с Ираном могут подписать уже 13–15 июня.

Кроме того, американский лидер положительно отреагировал на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который опроверг информацию о якобы немедленной разблокировке для Тегерана миллиардов долларов замороженных активов после подписания документа.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что в настоящее время между Вашингтоном и Тегераном существует лишь меморандум, подготовленный на условиях Исламской Республики.

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«Мы отложили ядерный вопрос до финального соглашения по разным причинам, потому что при нынешних условиях действительно не было возможности это обсуждать. Требования, выдвигаемые США, были абсолютно неприемлемыми», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил подготовку потенциальной масштабной наземной операции в Иране, которая, по данным СМИ, могла быть направлена на захват запасов высокообогащенного урана.

Мы ранее информировали, что мировые цены на нефть резко подешевели после того, как президент США Дональд Трамп отменил военные удары по Ирану.

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