Мировые цены на нефть резко изменились: сколько стоит баррель

Нефть / © Associated Press

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В пятницу, 12 июня, мировые цены на нефть упали более чем на 3% — это самый низкий показатель за последние два месяца. Нефть резко подешевела из-за того, что Дональд Трамп отменил военные удары по Ирану.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночные данные и собственные западные источники.

Цены на нефть — что изменилось

Сообщается, что в пятницу цены на основные марки нефти упали примерно на 3,5% — самый низкий уровень с 17 апреля. Баррель европейской нефти Brent подешевел до 87,25 доллара, а американской WTI — до 84,57 доллара.

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По данным издания, ожидается, что уже в воскресенье в Женеве США и Иран могут подписать меморандум о прекращении боевых действий в Персидском заливе.

По данным иранских СМИ, новое соглашение между США и Ираном будет касаться экономики и ядерной программы, однако не будет затрагивать производство ракет. Подробные переговоры по ядерным вопросам должны начаться в течение 60 дней после подписания документа.

Какая ситуация в Ормузском проливе

Ситуация развивается на фоне кризиса в Ормузском проливе, через который проходит 20% мировой поставки нефти и сжиженного газа. В четверг Иран пригрозил закрыть этот маршрут и открывать огонь по судам, однако американские военные подтверждают, что коммерческий транспорт продолжает движение по проливу.

«Заголовки газет снова двигают рынок, поскольку растет уверенность в том, что окончательное соглашение будет заключено, а пролив снова открыт», — отметил аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

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Однако он предупредил, что для восстановления полноценных поставок понадобится время, а мировые запасы нефти остаются низкими. Если логистика не нормализуется в ближайшее время, рынок может ждать новый ценовой скачок.

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«Мы считаем, что рынок достигнет точки перегиба в конце июля, если мы не увидим возобновление потоков нефти до сих пор. Именно тогда уровень запасов и сезонно более сильный спрос значительно повысят цены до 120-130 долларов за баррель», — говорится в пятничной записке аналитиков ING.

Эксперты тоже меняют свои долгосрочные ожидания. Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что в 2027 году нефть Brent обойдется в среднем в 80 долларов за баррель. Это произойдет из-за того, что сырья на рынке станет больше, а покупать его меньше.

В ОПЕК также ожидают спад: в 2026 году мировой спрос на нефть будет расти медленнее, чем планировалось ранее. Однако уже в 2027 году ситуация должна улучшиться и потребление снова пойдет вверх.

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Цены на топливо — последние новости

Напомним, ведущие сети автозаправочных станций в Украине обновили цены на топливо 12 июня. В среднем бензин А-95 продается по 75,63 грн за литр, а дизельное топливо — по 83,48 грн.

Ранее мы писали, что на топливном рынке Украины не исключают рост цен на горючее в конце лета и осенью. Речь идет о потенциальном ценовом скачке, который может произойти в августе-октябре на фоне геополитической нестабильности и колебаний мировых нефтяных котировок.

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