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- Украина
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С самого утра крупный областной центр потрясли взрывы
В Запорожье уже более семи часов раздаются сирены.
Утром в субботу, 13 июня, в Запорожье произошли мощные взрывы. В областном центре еще в 00:18 была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные медиа.
«В Запорожье раздался звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Как сообщалось, днем 12 июня РФ несколько часов подряд атаковала Запорожье. Повреждены гражданские объекты. В частности, торговый центр и терминал логистического оператора. Ранения получили несколько человек.
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