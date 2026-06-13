С самого утра крупный областной центр потрясли взрывы

Взрывы. / © Associated Press

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Утром в субботу, 13 июня, в Запорожье произошли мощные взрывы. В областном центре еще в 00:18 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

«В Запорожье раздался звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

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Как сообщалось, днем 12 июня РФ несколько часов подряд атаковала Запорожье. Повреждены гражданские объекты. В частности, торговый центр и терминал логистического оператора. Ранения получили несколько человек.

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