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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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270
Время на прочтение
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С самого утра крупный областной центр потрясли взрывы

В Запорожье уже более семи часов раздаются сирены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Утром в субботу, 13 июня, в Запорожье произошли мощные взрывы. В областном центре еще в 00:18 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

«В Запорожье раздался звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Как сообщалось, днем 12 июня РФ несколько часов подряд атаковала Запорожье. Повреждены гражданские объекты. В частности, торговый центр и терминал логистического оператора. Ранения получили несколько человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
270
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