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Курс валют на субботу, 13 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 12 июня.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 13 июня. Перед выходными доллар потерял 5 копеек. Евро снизился на 6 коп. Злотый — подешевел на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,92 грн
Курс евро
1 евро — 51,83 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,18 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 15 июня. Американский доллар уменьшится на 11 копеек.
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