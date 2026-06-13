ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 13 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 12 июня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Курс валют

Курс валют на субботу, 13 июня / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 13 июня. Перед выходными доллар потерял 5 копеек. Евро снизился на 6 коп. Злотый — подешевел на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,92 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,83 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,18 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 15 июня. Американский доллар уменьшится на 11 копеек.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
273
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie