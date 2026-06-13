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Курс валют на суботу, 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 12 червня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 13 червня. Перед вихідними долар втратив 5 коп. Євро зменшився на 6 коп. Злотий - здешевшав на 3 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 грн
Курс євро
1 євро — 51,83 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Американський долар зменшиться аж на 11 копійок.
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