Оновлення системи грошового забезпечення / © УНІАН

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Верховна Рада України підтримала законопроєкт №6506-1, який передбачає оновлення системи грошового забезпечення працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради.

За документ проголосували 269 народних депутатів.

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Нові правила оплати праці мають набути чинності від 1 січня 2027 року, якщо закон підпишуть голова парламенту та президент України.

Що зміниться для поліцейських

Законопроєкт вносить зміни до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» та вперше встановлює чіткі критерії формування грошового забезпечення правоохоронців.

Зокрема, посадовий оклад поліцейського не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного року.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3328 грн, що відповідає мінімальному окладу на рівні 33 280 грн.

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Для порівняння, зараз базові посадові оклади багатьох працівників поліції перебувають у межах від 18 до 26 тис. грн без урахування додаткових виплат.

Для окремих категорій правоохоронців зростання може становити від 20% до 50%.

Переглянуть доплати за вислугу років

Документ також передбачає оновлення системи надбавок за стаж служби.

Розмір доплати залежатиме від вислуги років і коливатиметься від 1664 грн для співробітників зі стажем від одного до двох років до 16 640 грн для тих, хто має понад 25 років служби.

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Крім вислуги років, на рівень грошового забезпечення впливатимуть спеціальне звання, умови служби, рівень відповідальності та інші передбачені законодавством фактори.

Що відомо про виплати під час війни

Наразі працівники Нацполіції під час воєнного стану отримують додаткові виплати залежно від характеру виконуваних завдань.

Для співробітників, які працюють у тилу, передбачена щомісячна доплата у розмірі 10 тис. грн, а для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій — до 30 тис. грн.

Новий закон не скасовує чинні механізми додаткового стимулювання, однак упорядковує базову систему грошового забезпечення.

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Голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас заявив, що ухвалене рішення є важливим кроком для підвищення соціального захисту працівників поліції та рятувальних служб.

За його словами, держава має забезпечити гідний рівень оплати праці людям, які щодня працюють у складних умовах та виконують завдання із захисту громадян.

Нагадаємо, в Україні власники квартир, будинків та іншої нерухомості сплачують податок на нерухоме майно.

Також йшлося про те, що деякі українці можуть втратити пільги. Йдеться про субсидію. Її подовжать не всім. Є категорії українців, яким потрібно подати нову заяву.

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