Астрологиня назвала знаки зодіака, які не можуть за себе постояти

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Але є й ті, кого зазвичай називають безвідповідальними — вони воліють відійти вбік і перечекати, але не вступати в сутичку з супротивником, навіть якщо об’єктивно вони — насамперед морально — сильніші за нього.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не можуть за себе постояти.

Риби

Риби, мабуть, посідають перше місце в цьому антирейтингу: маючи надто м’який характер, вони співчувають навіть своїм кривдникам, тому їм складно вживати щодо них відповідних — рішучих — заходів, простіше просто промовчати.

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Терези

Терези надто цінують свій душевний спокій, щоб дозволити негативу порушувати його. Навіть якщо їх навмисно провокують на негативну емоційну реакцію, їм простіше стриматися й проігнорувати недружній випад, ніж дозволити собі моральний розбаланс.

Близнята

Близнята докладають чимало зусиль, щоб показати оточенню, що в їхньому житті все гаразд, навіть якщо насправді це не так. Вступаючи в конфлікт, представники цього знака, на їхню думку, демонструють своє неблагополуччя, а це для них абсолютно неприпустимо.

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