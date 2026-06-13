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Астрологиня назвала знаки зодіака, які не можуть за себе постояти
У конфліктних ситуаціях ми всі поводимося по-різному: хтось сміливо кидається в «бійку», а хтось — намагається домовитися мирно.
Але є й ті, кого зазвичай називають безвідповідальними — вони воліють відійти вбік і перечекати, але не вступати в сутичку з супротивником, навіть якщо об’єктивно вони — насамперед морально — сильніші за нього.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не можуть за себе постояти.
Риби
Риби, мабуть, посідають перше місце в цьому антирейтингу: маючи надто м’який характер, вони співчувають навіть своїм кривдникам, тому їм складно вживати щодо них відповідних — рішучих — заходів, простіше просто промовчати.
Терези
Терези надто цінують свій душевний спокій, щоб дозволити негативу порушувати його. Навіть якщо їх навмисно провокують на негативну емоційну реакцію, їм простіше стриматися й проігнорувати недружній випад, ніж дозволити собі моральний розбаланс.
Близнята
Близнята докладають чимало зусиль, щоб показати оточенню, що в їхньому житті все гаразд, навіть якщо насправді це не так. Вступаючи в конфлікт, представники цього знака, на їхню думку, демонструють своє неблагополуччя, а це для них абсолютно неприпустимо.
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