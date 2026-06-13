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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Вікторія у лавандовій сукні, Девід — у темно-синьому костюмі: Бекхеми на Алеї слави в Голлівуді

Девід Бекхем отримав іменну зірку на Голлівудській Алеї слави.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Вікторія і Девід Бекхеми

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Родина Бекхемів, крім Брукліна, зібралася разом на церемонії відкриття зірки Девіда Бекхема на Алеї слави в Голлівуді. Подружжя мало красивий і щасливий вигляд.

Віккі для такої події обрала атласну обтислу сукню лавандового відтінку з металевим блиском від власного бренду. Вбрання мало довгі рукавами, драпування, розріз та асиметричний поділ.

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Аутфіт модельєра доповнила баклажановими туфлями з відкритим носом і на шпильках. Вона зробила укладання з мʼякими локонами з ефектом омбре, макіяж з мерехтливими олов’яними тінями, рожевими рум’янами і нюдовою помадою, а також молочні манікюр і педикюр.

Девід був одягнений у темно-синій костюм, блакитну смугасту сорочку і темно-синю краватку. У нагрудній кишені у нього була хустка кольору вершкового масла. Взутий він був у чорні лофери з пряжками. Лук Девід завершив стильною зачіскою.

Бекхем у своїй промові під час церемонії сказав, що «ніколи не міг уявити, що така честь випаде англійському футболісту з робітничого класу». Девід також подякував своїй «неймовірній родині». А Вікторія, своєю чергою, похвалила трудову етику чоловіка, а також його «доброту, вірність та відданість людям, яких він любить».

Нагадаємо, донька Девіда і Вікторії Бекхемів — Гарпер Бекхем — на церемонії з’явилася в атласній рожевій сукні-комбінації на тонких бретельках і в бірюзових мюлях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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