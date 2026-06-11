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- Шоу-бізнес
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Є чим похизуватися: Девід Бекхем влаштував екскурсію своїм городом — що нового виросло
Ексфутболіст пройшовся городом і показав результати своєї праці.
51-річний Девід Бекхем все більше часу присвячує життю за містом. Колишній спортсмен всерйоз захопився садівництвом і фермерським господарством, перетворивши роботу на ділянці на одне зі своїх улюблених занять.
У своєму будинку в мальовничому регіоні Котсуолдс Бекхем доглядає за городом і садом, вирощує різні овочі, зелень і фрукти. Крім того, він займається розведенням курей і бджільництвом, регулярно ділячись своїми успіхами з підписниками в соцмережах.
Девід влаштував екскурсію своїм городом, показавши, що виросло нового, і опублікував серію відео у своєму Instagram.
(щоб побачити всі відео, гортайте вправо)
Насамперед Девід привітався зі своїми курми. Потім показав грядки з кукурудзою, салатом-латуком, полуницею — і навіть з’їв ягоду останньої перед камерою. Похизувався цвітінням іменної троянди.
Зазначимо, Девід Бекхем не тільки успішний садівник, а й кулінар. Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем похизувалася сніданком, який їй приготував чоловік.