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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Є чим похизуватися: Девід Бекхем влаштував екскурсію своїм городом — що нового виросло

Ексфутболіст пройшовся городом і показав результати своєї праці.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

51-річний Девід Бекхем все більше часу присвячує життю за містом. Колишній спортсмен всерйоз захопився садівництвом і фермерським господарством, перетворивши роботу на ділянці на одне зі своїх улюблених занять.

У своєму будинку в мальовничому регіоні Котсуолдс Бекхем доглядає за городом і садом, вирощує різні овочі, зелень і фрукти. Крім того, він займається розведенням курей і бджільництвом, регулярно ділячись своїми успіхами з підписниками в соцмережах.

Девід влаштував екскурсію своїм городом, показавши, що виросло нового, і опублікував серію відео у своєму Instagram.

(щоб побачити всі відео, гортайте вправо)

Насамперед Девід привітався зі своїми курми. Потім показав грядки з кукурудзою, салатом-латуком, полуницею — і навіть з’їв ягоду останньої перед камерою. Похизувався цвітінням іменної троянди.

Зазначимо, Девід Бекхем не тільки успішний садівник, а й кулінар. Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем похизувалася сніданком, який їй приготував чоловік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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