Ранок не з кави: Девід Бекхем починає свій день із перевірки курника

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

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50-річний Девід Бекхем останніми роками дедалі більше часу присвячує життю за містом. Колишній спортсмен захопився садівництвом і із задоволенням займається роботою на своїй ділянці, самостійно доглядаючи грядки і вирощуючи різні овочі та зелень.

Для Бекхема це стало не просто хобі, а справжньою пристрастю. Він регулярно проводить час у саду та городі, стежить за врожаєм і охоче ділиться своїми успіхами з підписниками в соцмережах.

Крім того, Бекхем розводить курей, стежить за садом і навіть освоїв бджільництво.

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У своїй новій публікації в Instagram він показав, як починається його день на заміській фермі. Він особисто перевіряє курник.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Девіда Бекхема

Цього разу він зібрав три яйця.

А також похизувався п’ятьма кущами троянд, названих на його честь. Судячи з усього, він збирається їх посадити у своїй теплиці. Без сумніву, вони стануть її головною прикрасою.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем придбав новий вид курей — який вони мають вигляд.

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