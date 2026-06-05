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- Шоу-бізнес
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Ранок не з кави: Девід Бекхем починає свій день із перевірки курника
Відомий спортсмен багато часу присвячує своєму господарству в мальовничому регіоні Котсуолдс.
50-річний Девід Бекхем останніми роками дедалі більше часу присвячує життю за містом. Колишній спортсмен захопився садівництвом і із задоволенням займається роботою на своїй ділянці, самостійно доглядаючи грядки і вирощуючи різні овочі та зелень.
Для Бекхема це стало не просто хобі, а справжньою пристрастю. Він регулярно проводить час у саду та городі, стежить за врожаєм і охоче ділиться своїми успіхами з підписниками в соцмережах.
Крім того, Бекхем розводить курей, стежить за садом і навіть освоїв бджільництво.
У своїй новій публікації в Instagram він показав, як починається його день на заміській фермі. Він особисто перевіряє курник.
Цього разу він зібрав три яйця.
А також похизувався п’ятьма кущами троянд, названих на його честь. Судячи з усього, він збирається їх посадити у своїй теплиці. Без сумніву, вони стануть її головною прикрасою.
Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем придбав новий вид курей — який вони мають вигляд.