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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у комбінезоні кольору морської хвилі з'явилася на світському прийомі

Княже подружжя Монако відвідало світський захід, на якому княгиня Шарлін сяяла в розкішному вечірньому вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Їхні Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі Макса Ферстаппена та Келлі Піке відвідали прийом з нагоди 83-го Гран-прі Монако Формули-1, що відбувся вчора ввечері в Океанографічному музеї.

Княгиня Шарлін одягла з цієї нагоди атласний комбінезон кольору морської хвилі від Embrace Femininity, доповнивши його золотими туфлями-човниками на підборах. Княгиня зробила вечірню зачіску та макіяж, у неї у вухах виблискували великі сережки зі смарагдами та виразний макіяж був на обличчі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II одягнув темно-синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою.

Раніше княжа пара відвідала святкування Тіла Христового в Монако-Вілль, там Шарлін з'явилася у світлій сукні з квітковим принтом – відмінний варіант для літнього сезону.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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