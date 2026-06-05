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Княгиня Шарлін у комбінезоні кольору морської хвилі з'явилася на світському прийомі
Княже подружжя Монако відвідало світський захід, на якому княгиня Шарлін сяяла в розкішному вечірньому вбранні.
Їхні Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі Макса Ферстаппена та Келлі Піке відвідали прийом з нагоди 83-го Гран-прі Монако Формули-1, що відбувся вчора ввечері в Океанографічному музеї.
Княгиня Шарлін одягла з цієї нагоди атласний комбінезон кольору морської хвилі від Embrace Femininity, доповнивши його золотими туфлями-човниками на підборах. Княгиня зробила вечірню зачіску та макіяж, у неї у вухах виблискували великі сережки зі смарагдами та виразний макіяж був на обличчі.
Князь Альбер II одягнув темно-синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою.
Раніше княжа пара відвідала святкування Тіла Христового в Монако-Вілль, там Шарлін з'явилася у світлій сукні з квітковим принтом – відмінний варіант для літнього сезону.