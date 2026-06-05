Княгиня Шарлін у комбінезоні кольору морської хвилі з'явилася на світському прийомі

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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Їхні Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі Макса Ферстаппена та Келлі Піке відвідали прийом з нагоди 83-го Гран-прі Монако Формули-1, що відбувся вчора ввечері в Океанографічному музеї.

Княгиня Шарлін одягла з цієї нагоди атласний комбінезон кольору морської хвилі від Embrace Femininity, доповнивши його золотими туфлями-човниками на підборах. Княгиня зробила вечірню зачіску та макіяж, у неї у вухах виблискували великі сережки зі смарагдами та виразний макіяж був на обличчі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II одягнув темно-синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою.

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Раніше княжа пара відвідала святкування Тіла Христового в Монако-Вілль, там Шарлін з'явилася у світлій сукні з квітковим принтом – відмінний варіант для літнього сезону.

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