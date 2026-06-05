Цей образ змусить вас забути про сукні: Кеті Голмс продемонструвала ідеальний вечірній лук

Кеті Голмс / © Getty Images

Реклама

Акторка з’явилася на заході у ділову образі, який поєднував повсякденну елегантність з невимушеністю.

Її лук був з колекції Brunello Cucinelli осінь 2026 і зібраний у нейтральних тонах. Кеті була одягнена в шовковий блейзер та блузку в тон, які контрастували з кремовими штанами зі складками. Вона підкреслила весь силует елегантним шкіряним ременем на талії. Її вибір спирався на мінімалістичні аксесуари.

Кеті Голмс / © Getty Images

Голмс давно є великою шанувальницею цього відомого бренду і навіть підтвердила свою прихильність до марки у квітні цього року, коли відвідала галавечеру в Нью-Йорку присвячений Brunello Cucinelli. Тоді вона продемонструвала на червоній доріжці модну співпрацю з декором та білу сорочку.

Реклама

Кеті Голмс / © Associated Press

Новини партнерів