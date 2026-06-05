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- Шоу-бізнес
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Цей образ змусить вас забути про сукні: Кеті Голмс продемонструвала ідеальний вечірній лук
«Королева тихої розкоші» Кеті Голмс знову продемонструвала свій гарний смак на публіці.
Акторка з’явилася на заході у ділову образі, який поєднував повсякденну елегантність з невимушеністю.
Її лук був з колекції Brunello Cucinelli осінь 2026 і зібраний у нейтральних тонах. Кеті була одягнена в шовковий блейзер та блузку в тон, які контрастували з кремовими штанами зі складками. Вона підкреслила весь силует елегантним шкіряним ременем на талії. Її вибір спирався на мінімалістичні аксесуари.
Голмс давно є великою шанувальницею цього відомого бренду і навіть підтвердила свою прихильність до марки у квітні цього року, коли відвідала галавечеру в Нью-Йорку присвячений Brunello Cucinelli. Тоді вона продемонструвала на червоній доріжці модну співпрацю з декором та білу сорочку.