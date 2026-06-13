Без бюстгальтера: сестра Петро Паскаля у прозорій сукні блиснула грудьми дорогою на захід

Люкс Паскаль / © Getty Images

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Американсько-чилійська акторка та трансгендерна активістка Люкс Паскаль стала гостею вечері артистів фестивалю CHANEL Tribeca, яка відбулася у межах кінофестивалю Tribeca 2026 у Нью-Йорку.

Для світського заходу зірка обрала сміливий й елегантний водночас образ. На ній була довга чорна прозора сукня з тонкого трикотажу, крізь яку просвічувалися її груди, адже вона була без бюстгальтера, і чорні труси з високою талією.

Люкс Паскаль / © Getty Images

Вбрання мало закритий верх, довгі рукави і сорочку на подолі. Лук Паскаль доповнила чорними мюлями з відкритим мисом і на підборах від Chanel і зеленою сумкою з крокодилячим тисненням. У неї було акуратне укладання з чубчиком і натуральний макіяж.

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