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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: сестра Петро Паскаля у прозорій сукні блиснула грудьми дорогою на захід

34-річна американсько-чилійська актриса і трансгендерна активістка у сміливому аутфіті завітала на івент.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Getty Images

Американсько-чилійська акторка та трансгендерна активістка Люкс Паскаль стала гостею вечері артистів фестивалю CHANEL Tribeca, яка відбулася у межах кінофестивалю Tribeca 2026 у Нью-Йорку.

Для світського заходу зірка обрала сміливий й елегантний водночас образ. На ній була довга чорна прозора сукня з тонкого трикотажу, крізь яку просвічувалися її груди, адже вона була без бюстгальтера, і чорні труси з високою талією.

Люкс Паскаль / © Getty Images

Люкс Паскаль / © Getty Images

Вбрання мало закритий верх, довгі рукави і сорочку на подолі. Лук Паскаль доповнила чорними мюлями з відкритим мисом і на підборах від Chanel і зеленою сумкою з крокодилячим тисненням. У неї було акуратне укладання з чубчиком і натуральний макіяж.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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