Сестра Педро Паскаля у маленькій чорній сукні приголомшила елегантністю

Люкс Паскаль / © Associated Press

Перед камерами сетра актора Педро Паскаля позувала у вишуканій і дуже лаконічній маленькій чорній сукні. Її вбрання було довжини міді та на тонких бретельках, а в зоні декольте його прикрашало легке драпування.

Люкс доповнила вечірній образ класичними горроносими туфлями та яскраво-червоними сережками з намистинами. Макіяж акторка зробила також лаконічним.

У серіалі Люкс виконала епізодичну роль як і інші відомі жінки, зокрема моделі Белла Хадід та Амелія Грей, які також прийшли на прем’єру у Нью-Йорку.