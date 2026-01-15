ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
274
1 хв

Сестра Педро Паскаля у маленькій чорній сукні приголомшила елегантністю

33-річна Люкс Паскаль з’явилася на заході у Нью-Йорку. Акторка і активістка відвідала прем’єру серіалу у жанрі боді-горрору «Краса».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Associated Press

Перед камерами сетра актора Педро Паскаля позувала у вишуканій і дуже лаконічній маленькій чорній сукні. Її вбрання було довжини міді та на тонких бретельках, а в зоні декольте його прикрашало легке драпування.

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс доповнила вечірній образ класичними горроносими туфлями та яскраво-червоними сережками з намистинами. Макіяж акторка зробила також лаконічним.

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

У серіалі Люкс виконала епізодичну роль як і інші відомі жінки, зокрема моделі Белла Хадід та Амелія Грей, які також прийшли на прем’єру у Нью-Йорку.

274
