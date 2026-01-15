- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
Сестра Педро Паскаля у маленькій чорній сукні приголомшила елегантністю
33-річна Люкс Паскаль з’явилася на заході у Нью-Йорку. Акторка і активістка відвідала прем’єру серіалу у жанрі боді-горрору «Краса».
Перед камерами сетра актора Педро Паскаля позувала у вишуканій і дуже лаконічній маленькій чорній сукні. Її вбрання було довжини міді та на тонких бретельках, а в зоні декольте його прикрашало легке драпування.
Люкс доповнила вечірній образ класичними горроносими туфлями та яскраво-червоними сережками з намистинами. Макіяж акторка зробила також лаконічним.
У серіалі Люкс виконала епізодичну роль як і інші відомі жінки, зокрема моделі Белла Хадід та Амелія Грей, які також прийшли на прем’єру у Нью-Йорку.