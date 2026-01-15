ТСН у соціальних мережах

Головна героїня нового сезону серіалу "Бріджертони" прийшла на прем’єру в Парижі

Акторка обрала гламурне кастомне вбрання від відомого бренду, у якому мала образ принцеси.

Юлія Каранковська
Єрін Ха

Єрін Ха / © Associated Press

У Парижі відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу «Бріджертони» і на червону доріжку вийшли зірки цього вже культового проєкту Netflix. Однак крім акторів, які вже добре знайомі глядачам, також стався дебют 27-річної австралійки Єрін Ха, яка в новому сезоні стала головною героїнею.

Дівчина обрала вишукану кастомну сукню від Prada пошиту у відтінку Тіффані. Вбрання було з довгим шлейфом, галтером та декороване кристалами.

Єрін Ха / © Associated Press

Єрін Ха / © Associated Press

Свій образ Єрін доповнила лаконічними зачіскою і макіяжем, а також прикрасами від David Yurman. Цей образ створений стилісткою Холлі Вайт, яка спробувала поєднати романтику та сучасний стиль з нотками блиску та сяйва.

Єрін Ха / © Associated Press

Єрін Ха / © Associated Press

У четвертому сезоні серіалу «Бріджертони» Ха грає Софі, покоївку, яка після відвідування балу-маскараду завойовує увагу та прихильність Бенедикта Бріджертона, якого грає Люк Томпсон.

Єрін Ха та Люк Томпсон / © Associated Press

Єрін Ха та Люк Томпсон / © Associated Press

