Головна героїня нового сезону серіалу "Бріджертони" прийшла на прем’єру в Парижі

Єрін Ха / © Associated Press

Реклама

У Парижі відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу «Бріджертони» і на червону доріжку вийшли зірки цього вже культового проєкту Netflix. Однак крім акторів, які вже добре знайомі глядачам, також стався дебют 27-річної австралійки Єрін Ха, яка в новому сезоні стала головною героїнею.

Дівчина обрала вишукану кастомну сукню від Prada пошиту у відтінку Тіффані. Вбрання було з довгим шлейфом, галтером та декороване кристалами.

Єрін Ха / © Associated Press

Свій образ Єрін доповнила лаконічними зачіскою і макіяжем, а також прикрасами від David Yurman. Цей образ створений стилісткою Холлі Вайт, яка спробувала поєднати романтику та сучасний стиль з нотками блиску та сяйва.

Реклама

Єрін Ха / © Associated Press

У четвертому сезоні серіалу «Бріджертони» Ха грає Софі, покоївку, яка після відвідування балу-маскараду завойовує увагу та прихильність Бенедикта Бріджертона, якого грає Люк Томпсон.