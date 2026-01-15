Сестра Педро Паскаля в маленьком черном платье ошеломила элегантностью

Люкс Паскаль / © Associated Press

Перед камерами сетра актера Педро Паскаля позировала в изысканном и очень лаконичном маленьком черном платье. Ее наряд был длины миди и на тонких бретельках, а в зоне декольте его украшала легкая драпировка.

Люкс дополнила вечерний образ классическими горноносыми туфлями и ярко-красными серьгами с бусинами. Макияж актриса сделала также лаконичным.

В сериале Люкс исполнила эпизодическую роль как и другие известные женщины, в частности модели Белла Хадиди Амелия Грей, которые также пришли на премьеру в Нью-Йорке.