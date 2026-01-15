- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
Сестра Педро Паскаля в маленьком черном платье ошеломила элегантностью
33-летняя Люкс Паскаль появилась на мероприятии в Нью-Йорке. Актриса и активистка посетила премьеру сериала в жанре боди-хоррора «Красота».
Перед камерами сетра актера Педро Паскаля позировала в изысканном и очень лаконичном маленьком черном платье. Ее наряд был длины миди и на тонких бретельках, а в зоне декольте его украшала легкая драпировка.
Люкс дополнила вечерний образ классическими горноносыми туфлями и ярко-красными серьгами с бусинами. Макияж актриса сделала также лаконичным.
В сериале Люкс исполнила эпизодическую роль как и другие известные женщины, в частности модели Белла Хадиди Амелия Грей, которые также пришли на премьеру в Нью-Йорке.