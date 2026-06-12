Вау, яка: 14-річна донька Бекхемів у рожевій сукні-комбінації прийшла підтримати батька на Алеї слави

Вікторія і Гарпер Бекхеми / © Getty Images

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У Лос-Анджелесі, на Алеї слави в Голлівуді, відбулася церемонія відкриття зірки Девіда Бекхема. Підтримати колишнього спортсмена прийшла його родина, зокрема дружина Вікторія, донька Гарпер, сини Круз і Ромео з дівчиною Кім Тернбулл та інші.

Найбільшу увагу до себе привернула 14-річна донька Бекхемів — Гарпер. Дівчина помітно подорослішала. На заході вона постала в атласній рожевій сукні-комбінації на тонких бретельках, ймовірно, яку створила її мама.

Гарпер, Ромео з дівчиною Кім Тернбулл / © Getty Images

Аутфіт Гарпер доповнила бірюзовими мюлями зі стразами і на шпильках, а також перлинним клатчем зі зміїним тисненням. У неї було розпущене волосся, легкий рожевий рум’янець на щоках і блідо-рожевий довгий манікюр.

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Вікторія і Гарпер Бекхеми / © Getty Images

Шию дівчина прикрасила ланцюжком із діамантовою підвіскою у вигляді серця, а на руках була каблучка з діамантом-серцем і цікавий бірюзово-золотистий браслет у вигляді змії.

Нагадаємо, Гарпер Бекхем у трендовій шубі була помічена у Парижі.

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