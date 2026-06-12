Кронпринц Гокон зворушився на заході, говорячи про хвору дружину Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Марит та кронпринц Гокон / © Getty Images

Реклама

Кронпринцеса Метте-Маріт переживає найскладніший момент у своєму житті. Норвезький королівський дім підтвердив, що дружина кронпринца Гокона офіційно включена до списку очікування на пересадку легень. Це рішення було ухвалено, зважаючи на серйозне погіршення її стану через хронічний легеневий фіброз, на який вона страждає вже багато років.

У заяві, опублікованій палацом, повідомили, що хвороба становить безпосередню загрозу її життю, а фахівці Ріксхоспіталю працюють в умовах обмеженого часу, щоб знайти відповідний орган.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Серйозність ситуації вразила як норвезьку громадськість, так і найближче оточення кронпринцеси, особливо її чоловіка кронпринца Гокона. Останніми тижнями спадкоємець престолу не приховував свого занепокоєння здоров'ям дружини.

Реклама

«Я турбуюся про її здоров'я. Вона щодня використовує кисень, і це їй трохи допомагає», — зізнався він за кілька днів до офіційної заяви. Важкий стан Метте-Маріт також змусив повністю переглянути його офіційний графік.

Спочатку він перервав офіційну поїздку до Японії, потім скасував свою участь у матчі жіночої національної футбольної команди, де його замінили діти, Інгрід Олександра та Сверре Магнус. Наразі він також призупинив свою участь у засіданнях Кабінету міністрів.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Getty Images

Його остання публічна поява відбулася на прийомі в Королівському палаці з нагоди 25-річчя Фонду Кронпрінспаретс, який він ділить із кронпринцесою. Як пише vanitatis, спадковий принц Гокон не зміг приховати своїх емоцій, звертаючись до майже 200 гостей і присвятивши кілька слів своїй дружині.

«Передаю привіт від спадкової принцеси. Вона б дуже хотіла бути тут. Через слабке здоров'я вона не може бути присутньою сьогодні, але стежить за подіями цього дня», — пояснив він, викликавши бурхливі оплески присутніх. Помітно зворушений, Гокон також згадав про витоки фонду, створеного на гроші, отримані ними обома як весільний подарунок 2001 року — проєкт, який понад два десятиліття продовжує залишатися однією з найбільших спільних спадків пари.

Реклама

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Зараз, як ніколи, міцність їхнього зв'язку стала одним із головних джерел підтримки, і принц Гокон повністю присвятив себе турботі про свою дружину Метте-Маріт в один із найважчих періодів їхнього життя.

Новини партнерів