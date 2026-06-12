88-річна королева Соня приїхала до бібліотеки в яскравому образі та на підборах

Королева Соня / © Getty Images

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Її Величність відвідала сьогодні бібліотеку Сарпсборга, куди приїхала одягнена у яскраве вбрання. На Соні був рожевий жакет і чорні широкі штани, кольорова хустка на шиї, а також чорні замшеві туфлі на досить високих підборах.

Дружина короля Гаральда V усміхалася і перебувала, схоже, у чудовому настрої. Вона зробила укладання та макіяж, доповнила образ декількома аксесуарами у вигляді каблучок та сережок, а також тримала в руках букет квітів.

Королева Соня / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці травня королева Соня була госпіталізована до Національної лікарні через миготливу аритмію та серцеву недостатність.

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У королівській родині Норвегії зараз важкі часи. Нещодавно палац повідомив, що кронпринцесі Метте-Маріт – невістці короля – потрібна термінова пересадка легень і вона перебуває в черзі на цю складну процедуру.

Король Гаральд V та принцеса Метте-Маріт / © Getty Images

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