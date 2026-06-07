88-річна королева Норвегії Соня з'явилася на публіці на тлі проблем із серцем

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

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Днями 88-річна дружина монарха відвідала відкриття виставки у Художньому музеї Тронгейму. Знімками поділилися на офіційній сторінці королівської родини Норвегії у Instagram.

«Королева Соня була присутня на відкритті виставки «Інгер Сіттер. Почуття природи» — всеосяжної експозиції, присвяченої одній із найважливіших норвезьких художниць другої половини ХХ століття. Інгер Сіттер (1929–2015) народилася у Тронгеймі, і саме тут вона розпочала свою художню практику. Її картини зробили значний внесок в успіх абстрактного мистецтва в Норвегії», - йдеться у підписі під фото.

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

На захід Її Величність приїхала у кремовому жакеті у тонку смужку та білих штанях. Вона доповнила образ яскравим кольє із синім камінням, золотими сережками-кліпсами, золотим браслетом на зап'ясті та каблучками, а також одягла бежеві рукавички зі шкіри та в руках тримала букет квітів.

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Наприкінці травня, нагадаємо, королева Соня була госпіталізована через проблеми із серцем, і перебувала нетривалий час у Національній лікарні.

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Тим часом днями стало відомо, що норвезька принцеса Метте-Маріт потребує термінової операції з трансплантації легень, про що повідомив палац.

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

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