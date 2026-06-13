Астрологічний прогноз на 13 червня

Сонце / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі особливості:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, та важливі рішення, прийняті в цей день, виявляться вдалими , тому, незважаючи на те, що сьогодні субота, варто зайнятися роботою над важливими проектами.

Символ дня: День Сонця.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: фіолетовий, ліловий, бузковий.

Камені щастя дня: арагоніт, андалузит.

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За яку частину тіла відповідає: очі .

Хвороби дня: слід дбати про зір — менше сидіти за комп’ютером і читати при поганому освітленні, а також контролювати артеріальний — особливо внутрішньоочний — тиск; у разі переходу захворювання в хронічну стадію не можна ігнорувати прийом ліків, призначених лікарем.

Харчування на день: слід відмовитися від м’яса та будь-яких — навіть корисних — каш.

День для стрижки: один із найкращих днів для стрижки.

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Сьогоднішні роботи на дачі: на дачній ділянці не можна нічого руйнувати, навіть зривати квіти небажано.

Магія та містика дня: можна — і потрібно — опрацьовувати карму.

Денні сни: сни цієї ночі містять важливу інформацію, тому ігнорувати їх не варто.

Табу дня: не можна нічого бити та ламати.

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Цитата дня: «Усе, що відбувається, є справедливим, і якщо ти придивишся уважно, то переконаєшся в цьому» (Марк Аврелій).

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