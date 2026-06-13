"В Україні півтори рази дорожче": блогер шокував цінами в супермаркеті Німеччини (відео)

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Українські супермаркети часто дивують цінниками, які не поступаються, а іноді й перевищують європейські.

Блогер під ніком viktor_deu у Tik-Tok провів експеримент і порівняв вартість ідентичного кошика базових продуктів в Україні та Німеччині.

Для свого дослідження він обрав крамниці одного цінового сегмента, орієнтуючись на найдешевші пропозиції та товари зі знижками. Результати виявилися доволі несподіваними: фінальний чек у Німеччині виявився навіть дещо меншим, ніж в Україні. За всі покупки у німецькому супермаркеті блогер заплатив 65,85 євро (близько 3338 гривень), тоді як аналогічний набір в українському магазині обійшовся у 66,95 євро (орієнтовно 3394 гривні).

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Найбільша різниця зафіксована у вартості свіжих овочів та риби. Популярний салат айсберг у Німеччині коштує 60,10 гривні за кілограм, тоді як в Україні його ціна сягає 94,75 гривні. Суттєво дорожчими для українців виявилися і помідори — 179,90 гривні проти 115,19 гривні в німецькому супермаркеті.

Також блогера дуже здивувала стала ціна на червону рибу: за 300 грамів в Україні доведеться викласти 569,15 гривні, що майже вдвічі більше, ніж у Німеччині, де такий самий шматочок коштує 293,55 гривні. Також в українських магазинах дорожче продають класичний твердий сир (374,36 гривні проти 278,26 гривні за кілограм) та сир філадельфія, де за меншу вагу просять 124,50 гривні, тоді як у Німеччині більша упаковка коштує під 100 гривень.

Вищою в Україні є й ціна на звичайне молоко — майже 63 гривні проти 48 гривень у Європі. Крім того, заморожена піца в Україні коштує 152 гривні за одну штуку, тоді як у Німеччині за дві штуки просять 176,64 гривні, а за кілограм макаронів німці платять практично стільки ж, скільки українці за півкілограма. За словами блогера, майже удвічі в Україні переплачують і за сильногазовану воду.

Водночас Україна впевнено утримує лідерство за ціною для м’ясних продуктів. Кілограм курятини в українському супермаркеті коштує 210,90 гривні, а в німецькому — понад 506 гривень. Свинина в Україні теж значно доступніша — 288,14 гривні проти німецьких 463,90 гривні. Курячі гомілки вдома обійдуться усього в 99 гривень за кілограм, тоді як за кордоном їхня вартість перевищує 202 гривні. Приємнішими для гаманця українців залишаються ціни на свіжі гриби, яйця (80,60 гривні проти 126,24 гривні в Німеччині) та вершки.

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Незначна різниця на користь України помітна у вартості тостового хліба, салямі, майонезу, консервованої кукурудзи, яблучного соку, світлого пива та популярного шоколаду мілка.

Загалом експеримент показав, що попри значну різницю в доходах громадян обох країн, загальна вартість продуктового кошика в Україні вже наздогнала та навіть трохи перегнала німецькі показники.

Українці за кордоном — останні новини

Для економії в німецьких супермаркетах українська біженка Людмила Русіна перед кожним походом вивчає знижки через застосунок «Prospekt Angebote» — так їй вдається купувати до 80% товарів з акції та витрачати на двох 350–400 євро на місяць.

Водночас Людмила розповіла, як можна витрачати на продукти в Німеччині близько 200 євро на місяць на людину, купуючи товари виключно за знижками. Під час візиту до Kaufland вона придбала курку, каву, гриби, полуницю, абрикоси, овочі та фрукти загалом на 20 євро — із чеками та цінами на відео, щоб підтвердити реальність такої економії.

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