За день на 33%: в Україні зафіксували різкий стрибок цін на ринку

Ринок / © pexels.com

Реклама

На українському ринку стрімко зросли ціни на полуницю нового врожаю. Найбільше здорожчала ягода з вітчизняних господарств, тоді як вартість імпортної продукції поки залишається стабільною.

Про це свідчать дані моніторингу Столичного ринку станом на 21 травня.

Найдешевшою серед української продукції наразі залишається закарпатська полуниця. Її продають у межах 130-150 грн за кг, а середня ціна становить близько 140 грн/кг.

Реклама

Втім, ще кілька днів тому закарпатську ягоду можна було придбати приблизно по 110 грн/кг. Таким чином, ціна зросла в середньому на 30 грн або майже на 27%.

Ще помітніше подорожчала полуниця з інших регіонів України. Якщо раніше середня ціна трималася на рівні близько 120 грн/кг, то тепер вартість піднялася до 160 грн/кг.

Отже, за короткий період ягода додала в ціні приблизно 40 грн за кг, що становить понад 33%.

Імпортна полуниця залишається найдорожчою на ринку

Водночас імпортна полуниця залишається найдорожчою на ринку. Закордонну продукцію продають у межах 190–210 грн/кг, а середня ціна поки утримується на рівні 200 грн/кг без суттєвих змін.

Реклама

Експерти пояснюють коливання цін сезонними факторами, погодними умовами та обмеженою пропозицією ранньої ягоди.

Нагадаємо, супермаркети в Україні знизили ціни на яйця. Проте більшість продуктів харчування в Україні продовжують зростати в ціні, один із товарів несподівано подешевшав.

Новини партнерів