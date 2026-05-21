В Іспанії закрили популярний пляж через знахідку віком 2000 років: що відкопали будівельники у піску

Ідеально збережену голову римської богині Венери випадково викопав з піску екскаватор

В іспанському Аліканте під час робіт із відновлення берегової лінії робітники випадково викопали з піску об’єкт, який уже визнано однією з найважливіших скульптурних знахідок римської епохи в цьому регіоні.

Про античний артефакт, що сплутав плани місцевому туристичному бізнесу, пише Daily Mail.

Закономірна «випадковість»

За даними експертів, мармурова голова датується періодом Високої Римської імперії (перше або друге століття нашої ери). Парадокс ситуації полягає в тому, що для археологів ця знахідка не мала б стати абсолютною несподіванкою: територія пляжу Альмадраба офіційно має статус археологічної зони вже понад 15 років. Ще у 2009 році тут виявили залишки римської морської вілли, яка, ймовірно, належала дуже заможному громадянину.

Попри це, місцева влада вирішила розпочати там масштабні будівельні роботи, які тепер довелося повністю зупинити для проведення повноцінних фахових розкопок.

Анатомія та походження артефакту

Знайдена скульптура вирізняється надзвичайною якістю виконання та чудовим станом збереження. Єдиний суттєвий дефект — незначне пошкодження носа. Висота мармурової голови становить 22,22 см, а ширина — 19,78 см.

Керівник відділу комплексної спадщини Хосе Мануель Перес Бургос пояснив, що скульптура має яскраво виражений елліністичний вплив:

хвилясте волосся зібране назад;

чіткий проділ посередині;

ідеалізовані риси обличчя, характерні для зображень грецької Афродіти або римської Венери.

Дослідники припускають, що за часів імператора Октавіана Августа (період так званого Pax Romana, або Римського миру), цей бюст прикрашав базу в будинку заможного римського патриція. У ту епоху Венера вважалася праматір’ю римського народу та уособлювала любов, красу і родючість.

Пляжний сезон доведеться відкласти

Окрім самої мармурової голови, внаслідок попередніх розкопок у цій зоні були знайдені фундаменти античних будинків, велика кількість добре збереженої кераміки та стародавні монети.

Через колосальну історичну цінність знахідки муніципалітет Аліканте був змушений заморозити проєкт реконструкції пляжу. Відкриття курортної зони, яке планувалося до початку літнього сезону, офіційно відкладено на невизначений термін.

