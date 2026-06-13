Удар «Орешником»: почему Путина снова «накрыло» и что на самом деле стоит за новой угрозой

Атака Орешником. / © ТСН.ua

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Военные страны-агрессоры Российской Федерации могут запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по Украине в течение следующих 24-48 часов. Вероятно, это часть схемы эскалации Кремля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают предупреждение Воздушных сил ВСУ, что существует «высокая вероятность» запуска ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Кроме того, СМИ со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что Соединенные Штаты Америки предупредили Киев об угрозе удара «Орешником».

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В ISW акцентируют внимание на том, что Кремль эту баллистическую ракету по Украине по меньшей мере трижды за всю историю эксплуатации ракеты, два из которых были в 2026-м.

Кремль особенно усугубил свою кампанию дальнего удара по Украине после того, как собственная кампания разоблачила неспособность «фюрера» России Владимира Путина надежно оградить свою столицу Москву, Санкт-Петербург и другие российские города от украинских ударов. Более того, это подчеркивается еще и тем, как диктатор был вынужден просить у президента Владимира Зеленского разрешения провести празднование Дня Победы на Красной площади.

«Возможное решение Кремля запустить еще один „Орешник“ по Украине было бы частью этой схемы эскалации и, вероятно, попыткой продемонстрировать свою силу после праздника Дня России 12 июня», — говорится в отчете Института изучения войны.

РФ может запустить «Орешник» — что известно

Днем 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением и заявили, что РФ может запустить «Орешник». По данным военных, такая вероятность существует как минимум в течение суток.

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В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

По данным ТСН, в Украине поступила информация от партнеров и разведки об угрозе удара ракетой «Орешник». Впрочем, информации о том, когда именно может быть атака, пока нет.

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