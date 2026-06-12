- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1640
- Время на прочтение
- 2 мин
В Кремле снова истерят из-за Украины: Москва взбешена и угрожает атаками на "привлекательные цели"
Кремль занервничал из-за условий мира, которые озвучили европейские лидеры.
Кремлевские чиновники не устают изо дня в день заявлять, что якобы агрессор Россия приветствует «мирное урегулирование в Украине». Однако в то же время в Москве повторяют давние нарративы, мол, проблема в позиции Киева, а также угрожают новыми ударами.
Об этом свидетельствуют последние заявления, прозвучавшие из Москвы.
Пресс-секретаря МИД страны-агрессора Марию Захарову возмутили пять базовых условий мира, которые на днях озвучили лидеры Великобритании, Франции и Германии. Забыв о постоянных ультиматумах Кремля, она истерически набросилась с обвинениями, потому что якобы они «выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия».
Захарова цинично заявила, что заявления евролидеров направлены на то, чтобы «не допустить создания условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и крепком мире». Кроме того, она еще и набросилась с упреками на страны Европы, потому что они помогают Украине, в том числе с вооружением.
В то же время руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко нагло высказалась, мол, предпосылок для политического решения «в нынешней международной обстановке пока не просматривается». Причину этого она видит не в нежелании Москвы закончить начатую войну, а в «русофобии» Запада и даже в угрозе безопасности РФ.
Путинский шут и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после ударов ВСУ по объектам в Крыму истерически заявил о «привлекательных целях» в Украине для российских войск.
Напомним, представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев нагло заявил, что в России знают, как закончить начатую ими войну в Украине. Мол, прежде всего ВСУ должны уйти из Донбасса. По его словам, это якобы позиция не только Москвы, но и Вашингтона. Чиновник нагло назвал это «реалистичным решением», которое «сейчас на столе лежит».