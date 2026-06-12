Легендарный сом из Варшавы, пойманный украинцем, выжил: где он сейчас и в каком состоянии

Сом. Фото: Tiit Hunt/CC BY-SA 3.0

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Сом длиной более 170 сантиметров и весом около 40 килограммов, из-за которого в Варшаве разразился громкий скандал, выжил. Польские правоохранители раскрыли судьбу рыбы, которую в конце мая выловил 57-летний украинец вопреки запрету на лов.

Об этом сообщило польское издание Fakt.

В конце мая на озере Балатон в Варшаве мужчина выловил сома, который считался местной легендой. Поскольку в тот момент действовал запрет на лов этой рыбы, её нужно было отпустить. Однако свидетели засняли на видео, как рыбу положили в багажник автомобиля, что вызвало широкий резонанс в Польше.

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Судьба сома долгое время оставалась неизвестной, из-за чего многие предполагали, что рыбу в конце концов съели. Однако, как сообщили польские правоохранители, сом выжил. Его выпустили в другой водоем недалеко от Варшавы.

По словам пресс-секретаря VII окружной полицейской комендатуры Варшавы Йоанны Венгжиняк, рыбу вернул в воду тот же самый мужчина, который ранее её поймал.

Отметим, что после инцидента полиция задержала 57-летнего гражданина Украины и предъявила ему обвинение в незаконном рыболовстве во внутренних водоемах, а также в жестоком обращении с рыбой. По данным польских пограничников, мужчину также обязали покинуть страну изапретили въезд в Польшуи другие государства Шенгенской зоны на пять лет. Его доставили к пункту пропуска в Дорогуще, где передали украинским пограничникам.

Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, в польском Кельце разгорелся спор вокруг сотрудничества с Винницей из-за исторических разногласий по поводу личности Степана Бандеры. На этом фоне Винница отозвала запрос на получение 15 списанных автобусов от города-побратима. В то же время фракция партии «Право и справедливость» в горсовете Кельце подготовила резолюцию с призывом к властям Винницы переименовать улицу Степана Бандеры. Инициатива вызвала бурную реакцию в украинском обществе и соцсетях.

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Также ранее мы сообщали, что в конце мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». После этого ряд польских политиков раскритиковал решение украинских властей, а дискуссия вокруг него продолжается уже несколько недель.

В частности, представители польских властей и политических сил призвали Киев пересмотреть это решение. На фоне спора президент Польши Кароль Навроцкий заявил о возможности лишения Зеленского ордена Белого орла, а отдельные польские политики обвинили украинскую сторону в недостаточной чувствительности к историческим вопросам.

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