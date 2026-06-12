Легендарний сом із Варшави, якого спіймав українець, вижив: де він зараз та в якому стані

Сом. Фото: Tiit Hunt/CC BY-SA 3.0

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Сом завдовжки понад 170 сантиметрів та вагою близько 40 кілограмів, через якого у Варшаві спалахнув гучний скандал, вижив. Польські правоохоронці розкрили долю риби, яку наприкінці травня виловив 57-річний українець всупереч забороні на лов.

Про це повідомило польське видання Fakt.

Наприкінці травня на озері Балатон у Варшаві чоловік виловив сома, який вважався місцевою легендою. Оскільки на той момент діяв період заборони на вилов цієї риби, її потрібно було відпустити. Однак свідки зафіксували на відео, як рибу поклали до багажника автомобіля, що викликало широкий резонанс у Польщі.

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Доля сома тривалий час залишалася невідомою, через що багато хто припускав, що рибу зрештою з’їли. Проте, як повідомили польські правоохоронці, сом вижив. Його випустили в іншу водойму поблизу Варшави.

За словами речниці окружної комендатури поліції Варшави VII Йоанни Венгжиняк, рибу повернув у воду той самий чоловік, який раніше її спіймав.

Зазначимо, що після інциденту поліція затримала 57-річного громадянина України та висунула йому обвинувачення у незаконній риболовлі у внутрішніх водоймах, а також у жорстокому поводженні із рибою. За даними польських прикордонників, чоловіка також зобов’язали залишити країну та заборонили в’їзд до Польщі й інших держав Шенгенської зони на п’ять років. Його доправили до пункту пропуску в Дорогуську, де його передали українським прикордонникам.

Скандали між Україною та Польщею — останні новини

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Також раніше ми повідомляли, що наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Після цього низка польських політиків розкритикувала рішення української влади, а дискусія навколо нього триває вже кілька тижнів.

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