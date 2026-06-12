Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

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Чоловіча збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Куби у своєму третьому матчі сезону в Лізі націй.

"Синьо-жовті" розібралися з кубинцями за три сети — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Ілля Ковальов, який набрав 11 очок.

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Повне відео матчу Україна — Куба

Для українців це друга поспіль перемога в новому сезоні Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано розпочали турнір поразкою від Японії — 0:3. Потім "синьо-жовті" обіграли Китай — 3:1.

Після трьох матчів збірна України має 6 очок і наразі посідає проміжне друге місце у турнірній таблиці Ліги націй.

Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть проти чинного чемпіона турніру — збірної Польщі. Зустріч відбудеться у неділю, 14 червня, о 08:00 за київським часом.

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