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Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй
Підопічні Рауля Лосано впевнено обіграли команду Куби.
Чоловіча збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Куби у своєму третьому матчі сезону в Лізі націй.
"Синьо-жовті" розібралися з кубинцями за три сети — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Ілля Ковальов, який набрав 11 очок.
Повне відео матчу Україна — Куба
Для українців це друга поспіль перемога в новому сезоні Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано розпочали турнір поразкою від Японії — 0:3. Потім "синьо-жовті" обіграли Китай — 3:1.
Після трьох матчів збірна України має 6 очок і наразі посідає проміжне друге місце у турнірній таблиці Ліги націй.
Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть проти чинного чемпіона турніру — збірної Польщі. Зустріч відбудеться у неділю, 14 червня, о 08:00 за київським часом.