ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй

Підопічні Рауля Лосано впевнено обіграли команду Куби.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Куби у своєму третьому матчі сезону в Лізі націй.

"Синьо-жовті" розібралися з кубинцями за три сети — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Ілля Ковальов, який набрав 11 очок.

Повне відео матчу Україна — Куба

Для українців це друга поспіль перемога в новому сезоні Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано розпочали турнір поразкою від Японії — 0:3. Потім "синьо-жовті" обіграли Китай — 3:1.

Після трьох матчів збірна України має 6 очок і наразі посідає проміжне друге місце у турнірній таблиці Ліги націй.

Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть проти чинного чемпіона турніру — збірної Польщі. Зустріч відбудеться у неділю, 14 червня, о 08:00 за київським часом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie