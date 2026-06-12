"Жирона" оголосила про трансфер ще одного українця

Олександр Пищур / © Associated Press

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Іспанська "Жирона" оголосила про підписання українського форварда угорського "Дьора" Олександра Пищура.

Про це повідомляється на офіційному сайті каталонського клубу.

Зазначається, що контракт 21-річного українця з "біло-червоними" рохрахований до літа 2031 року.

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У сезоні-2025/26 Пищур провів 36 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Олександр став четвертим українським футболістом у "Жироні". За команду вже виступають півзахисник Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та воротар Владислав Крапивцов.

"Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).

Після цього Мічел Санчес залишив посаду головного тренера "Жирони".

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Раніше повідомлялося, що Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні".

Також ми розповідали, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".

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