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"Жирона" оголосила про трансфер ще одного українця
Олександр Пищур став уже четвертим українським футболістом у каталонському клубі.
Іспанська "Жирона" оголосила про підписання українського форварда угорського "Дьора" Олександра Пищура.
Про це повідомляється на офіційному сайті каталонського клубу.
Зазначається, що контракт 21-річного українця з "біло-червоними" рохрахований до літа 2031 року.
У сезоні-2025/26 Пищур провів 36 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.
Олександр став четвертим українським футболістом у "Жироні". За команду вже виступають півзахисник Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та воротар Владислав Крапивцов.
"Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).
Після цього Мічел Санчес залишив посаду головного тренера "Жирони".
Раніше повідомлялося, що Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні".
Також ми розповідали, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".