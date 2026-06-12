Перший трансфер Моурінью: легенда "Манчестер Сіті" стане гравцем "Реала"

Бернарду Сілва / © Associated Press

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Мадридський "Реал", який напередодні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підпише португальського півзахисника Бернарду Сілву.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 31-річного португалця з "вершковими" вже погоджено. Угода буде розрахована на два роки з опцією подовження ще на рік.

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Зазначається, що саме Моурінью хотів підписати Бернарду, а той відповів згодою перейти до мадридського клубу.

Поточний контракт Сілви з "Манчестер Сіті" спливає наприкінці червня. Він приєднається до "Реала" у статусі вільного агента.

Бернарду виступав за "Манчестер Сіті" від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Разом з "городянами" португалець виграв 20 трофеїв: 6 разів АПЛ, тричі — Кубок та Суперкубок Англії, 5 разів Кубок англійської ліги, а також по одному разу Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Минулого сезону Сілва провів 53 матчі за англійський клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.

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Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.

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