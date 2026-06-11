Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в новому сезоні Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

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Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Китаю у своєму другому матчі сезону в Лізі націй.

Поєдинок у місті Ліньї (Китай) завершився з рахунком 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25) на користь "синьо-жовтих".

Найрезультативнішим волейболістом збірної України в цій зустрічі став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок.

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Повне відео матчу Китай — Україна

Для українців це перша перемога в новому сезоні Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано розпочали турнір поразкою від Японії — 0:3 (22:25, 21:25, 22:25).

За перемогу над китайцями збірна України заробила 3 очки і залишила передостаннє місце у турнірній таблиці Ліги націй.

Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть проти Куби у п'ятницю, 12 червня, початок — о 11:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу здобула історичну перемогу в Лізі націй.

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