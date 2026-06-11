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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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111
Час на прочитання
2 хв

ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 12 червня та прогнози букмекерів

У другий ігровий день Мундіалю відбудуться два поєдинки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Боснії та Герцеговини

Збірна Боснії та Герцеговини / © Associated Press

У п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться другий ігровий день — уболівальники побачать два матчі стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі А між збірними Республіки Корея та Чехії. В Україні це буде ранок, зустріч на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан розпочнеться о 05:00 за київським часом.

Крім південнокорейців та чехів, у цьому квартеті також є збірні Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки), які зустрінуться в матчі-відкритті турніру у четвер, 11 червня, о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч Республіка Корея — Чехія

Незначними фаворитами матчу букмекери вважають південнокорейців, на перемогу яких можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия — 3,14. Виграш чехів — 2,85.

У другому поєдинку ігрового дня Канада, яка є однією з трьох країн-господарок Мундіалю, поміряється силами з командою Боснії та Герцеговини, яка сенсаційно не пустила на чемпіонат світу збірну Італії.

Матч відбудеться на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Канадці та боснійці змагатимуться у групі B, де їхніми суперниками також будуть команди Швейцарії та Катару, які очний поєдинок першого туру проведуть у суботу, 13 червня, о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч Канада — Боснія та Герцеговина

Фаворитом матчу букмекери вважають Канаду. На перемогу однієї з господарок ЧС можна поставити з коефіцієнтом 1,85. Нічия — 3,50. Виграш боснійців — 4,75.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах —США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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