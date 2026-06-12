У Польщі почали збирати гроші, щоб викупити автобуси для Вінниці

У Польщі збирають гроші на автобуси для Вінниці

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Польські волонтери ініціювали збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 вживаних автобусів і передати їх до Вінниці для потреб місцевих мешканців.

Про це йдеться на платформі збору коштів Zrzutka.pl.

«Сума значна, але за ці гроші ми спробуємо викупити у міста Кельце згадані автобуси та передати їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні — мешканцям Вінниці», — зазначено в описі збору.

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Йдеться про 15 вживаних автобусів віком близько 17 років.

«500 тисяч злотих — це для державного бюджету дрібниця. Для місцевих політиків галас навколо допомоги — це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас — це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику», — заявили активісти.

Організатори додають, що у разі, якщо придбання та передача автобусів стане неможливою з причин, що не залежать від них, зібрані кошти спрямують на потреби, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних атак.

Раніше повідомлялося, що фракція партії «Право і справедливість» (PiS) у міській раді Кельце (Польща) закликала мера українського міста Вінниця Сергія Моргунова перейменувати вулицю Степана Бандери.

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Пізніше очільниця міста Кельце Агата Войда повідомила, що Вінниця не отримає польські автобуси, оскільки мер українського міста Сергій Моргунов відкликав запит на передавання обласному центру 15 списаних автобусів.

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