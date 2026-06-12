«Це лише спекуляції»: Іран заперечив прорив у переговорах зі США

Іран спростував слова Трампа про мирну угоду / © Getty Images

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Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном не відповідає дійсності.

Як повідомляє CNN.

За словами Багаї, Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо угоди. Він додав, що Катар і Пакистан беруть участь у переговорах як посередники.

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Водночас, за його словами, дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позиції американської сторони.

«Повідомлення про досягнення фінальних домовленостей є лише спекуляціями», — наголосив Багаї.

Він також підкреслив, що значна частина тексту потенційної угоди вже узгоджена, однак Іран не відмовиться від своїх «червоних ліній».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп похвалився, що «переміг» у війні з Іраном і анонсував мирну угоду найближчим часом.

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Ми раніше інформували, що Трамп неочікувано заявив, що скасував заплановані на ніч повітряні атаки та бомбардування території Ірану.

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