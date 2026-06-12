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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.

  • БпЛА курсом на м.Кривий Ріг з півдня.

  • БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

  • БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.

Ми раніше інформували, що ЗСУ уразили російські пункти управління, бази БпЛА та особовий склад.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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