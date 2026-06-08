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Ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя: є загиблі, багато поранених (відео)
Двоє людей загинуло, кількість постраждалих зросла до 15.
Росія у понеділок, 8 червня, атакувала безпілотником спальний район Запоріжжя. Є загиблі та травмовані.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
На жаль, двоє людей загинуло.
Кількість постраждалих зросла до 15. Всім надається медична допомога.
Момент удару по Запоріжжю потрапив на відео
Удар по Запоріжжю — фото наслідків
Раніше Федоров повідомляв про те, що російські війська змінюють тактику атак на Запоріжжя. Вони заносять FPV-дрони до міста «Шахедами».
Нагадаємо, напередодні російський дрон атакував маршрутку в передмісті Запоріжжя. У момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці. Внаслідок атаки є поранений, інформація про інших постраждалих уточнюється. На місці працювали екстрені служби.