Ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя: є загиблі, багато поранених (відео)

Ворожий дрон / © Міноборони України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала безпілотником спальний район Запоріжжя. Є загиблі та травмовані.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

На жаль, двоє людей загинуло.

Реклама

Кількість постраждалих зросла до 15. Всім надається медична допомога.

Момент удару по Запоріжжю потрапив на відео

Момент терористичного удару «Шахедом» по вулиці в Запоріжжі / Відео: Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»

Удар по Запоріжжю — фото наслідків

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Раніше Федоров повідомляв про те, що російські війська змінюють тактику атак на Запоріжжя. Вони заносять FPV-дрони до міста «Шахедами».

Нагадаємо, напередодні російський дрон атакував маршрутку в передмісті Запоріжжя. У момент удару транспорт стояв на кінцевій зупинці. Внаслідок атаки є поранений, інформація про інших постраждалих уточнюється. На місці працювали екстрені служби.

Новини партнерів