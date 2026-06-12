Поки не на часі: в уряді зробили гучну заяву про реформу ТЦК

ТЦК в Україні

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Реформа Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) буде запущена в останню чергу — після підвищення зарплати військовим та запровадження нових термінів служби.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 12 червня, на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

За її словами, цей проєкт передбачає поетапне впровадження змін. Прем’єр-міністерка назвала цю реформу «найскладнішою».

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«Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці», — сказала вона.

Реформа ТЦК в Україні — що відомо

Міністерство оборони у межах масштабної реформи розглядає розділення функцій ТЦК — окремо соціальна функція, окремо — функція призову. Як раніше повідомляв секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, військкомати можуть перейменувати на «Офіси резерву», а деякі їхні функції, зокрема перевірку документів і патрулювання, передати поліції.

Також оборонне відомство пропонує перекласти на поліцію деякі функції територіальних центрів комплектування. Однак ці зміни ще обговорюють, остаточні рішення будуть ухвалювати народні депутати.

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