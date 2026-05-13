Катування та смерть у ТЦК: Лубінець б'є на сполох через зростання скарг у понад 300 разів

В Україні зафіксовано катастрофічне зростання звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про тисячі випадків насильства та навіть летальні випадки у приміщеннях територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це Лубінець сказав під час пленарного засідання Верховної Ради.

Статистика, що шокує

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ситуація з дотриманням законності під час мобілізації вийшла на критичний рівень. Кількість офіційних скарг зросла у 333 рази.

Наразі зафіксовано понад 6 тисяч звернень, які стосуються:

неправомірного застосування фізичної сили до цивільних;

використання балаклав співробітниками ТЦК для приховування облич;

інших грубих порушень прав людини.

Найбільш резонансною частиною заяви Лубінця стала інформація про випадки загибелі цивільних осіб безпосередньо в приміщеннях ТЦК та СП.

«У нас є рецепт»: як планують міняти систему

Омбудсмен наголосив, що чинна модель мобілізації вичерпала себе і створює небезпеку для громадян замість того, щоб забезпечувати їхню захищеність.

«Громадяни України повинні відчувати свою захищеність у приміщеннях ТЦК та СП, а не навпаки», — заявив Лубінець.

Для виходу з кризи Уповноважений запропонував створити спеціальну робочу групу на базі Міністерства оборони. До неї мають увійти представники парламенту та офісу Омбудсмена. Лубінець стверджує, що вже має готовий «рецепт», який допоможе терміново змінити ситуацію та повернути мобілізаційні процеси в правове поле.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, а у Верховній Раді періодично обговорюють можливу реформу ТЦК. Зокрема, йдеться про розподіл функцій територіальних центрів комплектування: частина працівників може займатися військовим обліком і мобілізацією, інша — соціальним супроводом військових, ветеранів та їхніх родин. Водночас у парламенті зазначають, що від Міністерства оборони поки не надходило чітко оформлених законодавчих пропозицій щодо такої реформи.

