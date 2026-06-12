В ход пошел "Нептун": в Крыму "поджарили" объекты хваленого путинского Черноморского флота (видео)

Украинская ракета «Нептун» / © ТСН.ua

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В ночь на 11 июня подразделения Военно-морских Сил ВСУ атаковали ракетой «Нептун» военный объект ЧФ РФ в бухте Стрелецкая в Севастополе в Крыму.

Видео последствий ВМС ВСУ показали на официальной странице Facebook.

Отмечается, что ракета попала прямо в объект. В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота РФ.

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«Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение», — отметили в подразделении.

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Добавим, что ночью 12 июня в Крыму раздавались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Нижнегорском, Красногвардейском районах, в районе аэродрома «Саки», а также в Симферополе и Севастополе. Крымские тг-каналы сообщали об активной работе российской ПВО, однако половина ракет российской противовоздушной обороны просто упала на землю.

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