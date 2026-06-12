- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2005
- Время на прочтение
- 1 мин
В ход пошел "Нептун": в Крыму "поджарили" объекты хваленого путинского Черноморского флота (видео)
В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота РФ.
В ночь на 11 июня подразделения Военно-морских Сил ВСУ атаковали ракетой «Нептун» военный объект ЧФ РФ в бухте Стрелецкая в Севастополе в Крыму.
Видео последствий ВМС ВСУ показали на официальной странице Facebook.
Отмечается, что ракета попала прямо в объект. В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота РФ.
«Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение», — отметили в подразделении.
Украина отрезает Крым — последние новости
Украинские силы атакуют Крым, отрезая россиян от полуострова, а мосты становятся ловушкой. Как считают в ISW, удары по российским военным объектам могут усложнить подготовку РФ к наступательным операциям.
Добавим, что ночью 12 июня в Крыму раздавались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Нижнегорском, Красногвардейском районах, в районе аэродрома «Саки», а также в Симферополе и Севастополе. Крымские тг-каналы сообщали об активной работе российской ПВО, однако половина ракет российской противовоздушной обороны просто упала на землю.