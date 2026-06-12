Украину предупредили об угрозе "Орешника" - источники

РФ снова угрожает "Орешником" / © ТСН

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Украине поступила информация от партнеров и разведки об угрозе российского удара ракетой «Орешник».

Об этом сообщили источники ТСН.

В то же время, информации о том, когда именно может быть нанесен удар, пока нет.

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Официальных заявлений от американской администрации или предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

«Обязательно каждый день, и сегодня, и последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.

В Воздушных силах также предупреждали о повышенной угрозе в течение суток. По имеющейся информации, российские войска могут осуществить пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона „Капустин Яр“. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в ПС.

Российские войска уже использовали ракеты «Орешник» для ударов по территории Украины. Первый зафиксированный случай произошел в 2024 году, когда был атакован Днепр.

Следующий удар произошел в январе 2026 года по Львовской области. Впоследствии, в мае того же года, ракета попала в район гаражей в Белой Церкви.

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