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- Украина
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Украину предупредили об угрозе "Орешника" - источники
Россияне, очевидно, готовятся нанести удар «Орешником» по Украине.
Украине поступила информация от партнеров и разведки об угрозе российского удара ракетой «Орешник».
Об этом сообщили источники ТСН.
В то же время, информации о том, когда именно может быть нанесен удар, пока нет.
Официальных заявлений от американской администрации или предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.
«Обязательно каждый день, и сегодня, и последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.
В Воздушных силах также предупреждали о повышенной угрозе в течение суток. По имеющейся информации, российские войска могут осуществить пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
«В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона „Капустин Яр“. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — отметили в ПС.
Российские войска уже использовали ракеты «Орешник» для ударов по территории Украины. Первый зафиксированный случай произошел в 2024 году, когда был атакован Днепр.
Следующий удар произошел в январе 2026 года по Львовской области. Впоследствии, в мае того же года, ракета попала в район гаражей в Белой Церкви.