ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
486
Время на прочтение
1 мин

Во дворе обнаружили останки новорожденных — задержана патологоанатом

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить происхождение человеческих останков и проверить, были ли нарушены закон или установлены ли процедуры обращения с телами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Полиция проводит расследование

Полиция проводит расследование / © Associated Press

В Польше на частном участке были обнаружены человеческие останки. Вероятно, это тела тринадцати плодов.

Об ужасной находке пишет издание In Poland.

Прокуратура выдала ордер на арест 57-летней Магдалены Г., которой раньше принадлежал участок, где были обнаружены человеческие плоды. Ее уже арестовали.

По данным медиа, на останки наткнулся экскаваторщик, работавший на земельном участке — там продолжается строительство нового жилого комплекса. Земля, где были обнаружены останки, недавно сменила владельца. До застройщика, строящего там отдельные дома, землей владела женщина, которая работала судмедэкспертом.

Напомним, в Канаде супруги, купившие землю для будущего дома на пенсии, столкнулись с неожиданной проблемой — во время строительства на участке обнаружили человеческие остатки.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
486
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie