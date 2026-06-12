Полиция проводит расследование / © Associated Press

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В Польше на частном участке были обнаружены человеческие останки. Вероятно, это тела тринадцати плодов.

Об ужасной находке пишет издание In Poland.

Прокуратура выдала ордер на арест 57-летней Магдалены Г., которой раньше принадлежал участок, где были обнаружены человеческие плоды. Ее уже арестовали.

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По данным медиа, на останки наткнулся экскаваторщик, работавший на земельном участке — там продолжается строительство нового жилого комплекса. Земля, где были обнаружены останки, недавно сменила владельца. До застройщика, строящего там отдельные дома, землей владела женщина, которая работала судмедэкспертом.

Напомним, в Канаде супруги, купившие землю для будущего дома на пенсии, столкнулись с неожиданной проблемой — во время строительства на участке обнаружили человеческие остатки.

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