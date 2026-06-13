Диктатор Путин / © Associated Press

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Россия сталкивается с трудностями на фронте в Украине и все большим экономическим давлением, поэтому может прибегнуть к новым способам эскалации, в частности, провокациям на территории стран НАТО и попыткам усилить свое политическое влияние в Европе.

Об этом пишет Foreign Policy.

По мнению бывшего старшего директора по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа Эндрю Пика, Кремль пытается найти новые инструменты для изменения ситуации в свою пользу.

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«Они ищут способы вернуть себе инициативу эскалации», — сказал он.

Эксперты считают, что некоторые признаки такой тактики уже можно наблюдать. В частности, внимание аналитиков привлек инцидент 29 мая, когда российский ударный беспилотник врезался в здание на территории Румынии. В результате пострадали два человека, а одна из квартир получила повреждения. Окончательно не установлено, был ли удар умышленным, однако ранее российские дроны уже фиксировались в воздушном пространстве Польши.

«Я считаю, по всей вероятности, они думают, что намекают Европе на то, что ситуация может ухудшиться», — предположил директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Кроме того, эксперты обратили внимание на попытки Москвы активизировать контакты с западными политическими и общественными деятелями. В частности, Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году посетили ряд американских и британских публичных лиц.

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Среди них была правая комментатор Кэндис Оуэнс, которая после поездки опубликовала ряд положительных отзывов о России. Также на форуме побывал Родни Мимс Кук-младший, который во время одной из мер передал «привет» от президента США Дональда Трампа диктатору Путину.

В июне в Россию также приезжали британский активист Томми Робинсон и блоггеры Эндрю и Тристан Тейт. Они объяснили свой визит желанием своими глазами увидеть жизнь в стране.

Впрочем, часть аналитиков скептически оценивает возможности Кремля влиять на политические процессы в Европе. В то же время, они допускают, что Россия может активизировать подобные попытки накануне президентских выборов во Франции.

Эксперты напоминают, что последние избирательные кампании в ряде стран продемонстрировали ограниченную эффективность поддержки Москвой отдельных политических сил. В частности, кандидаты, связываемые с пророссийской позицией, потерпели поражение в Армении, Венгрии и Молдове.

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Тем временем, европейские страны продолжают наращивать поддержку Украины. По оценкам аналитиков, на фоне политических изменений в США Европа удвоила усилия по помощи Киеву, в частности оказав финансовую поддержку на сумму более 100 миллиардов долларов.

«Возможно, будет наступление шарма, но я не уверен, что он направлен на особо восприимчивую аудиторию», — отметил эксперт Стивен Пайфер.

Он также обратил внимание на то, что нынешний форум в Санкт-Петербурге посетило гораздо меньше влиятельных мировых лидеров, чем в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин снова сделал очередные абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине.

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Мы ранее информировали, что Украина выиграет войну, но разъяренный диктатор Путин может пойти на отчаянный шаг.

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