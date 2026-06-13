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Сегодня нужно собрать цвет бузины: что из него сделать и как получить максимум пользы
Почему сейчас нужно заготавливать цвет бузины и как использовать его с максимальной пользой — рассказываем в материале ТСН.ua.
Начало лета — лучший период для сбора цвета бузины. Именно в это время соцветия полностью раскрываются, накапливая наибольшее количество эфирных масел, органических кислот и других биологически активных соединений.
Как и для чего лучше собрать бузину — рассказываем в материале ТСН.ua.
Сбор бузины имеет дедлайн: когда лучше сорвать цвет
Затягивать со сбором не следует. После отцветания часть полезных веществ постепенно утрачивается, а нежный аромат становится менее выраженным. Кроме того, «старые» цветы быстрее осыпаются во время сушки и хуже сохраняются.
Для заготовки лучше выбирать сухой солнечный день. Влажные после дождя соцветия могут темнеть и терять часть своих свойств во время высушивания.
Чем ценен цвет бузины
Цветы бузины издавна используются в народной кулинарии и домашних заготовках. Они содержат антиоксиданты, дубильные вещества, растительные пигменты, витамин С и природные ароматические компоненты.
Благодаря такому составу сырье часто используют для приготовления напитков, сиропов и чаев. Особую популярность бузина приобрела из-за своего насыщенного цветочно-медового аромата, который сложно спутать с другими растениями. Еще одно преимущество состоит в универсальности. Один урожай соцветий можно использовать для нескольких видов заготовок.
Сушеный цвет для чая
Самый распространенный способ использования — высушить соцветия для последующего заваривания. Для этого срезанные цветы раскладывают тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей. После высыхания хранят их в бумажных пакетах или стеклянных емкостях.
Зимой такая заготовка становится основой ароматных травяных напитков. Бузина хорошо сочетается с мятой, липой, мелиссой, ромашкой и тимьяном.
Преимущества этого способа:
длительный срок хранения;
сохранение характерного аромата;
возможность использовать сырье в течение всего года;
простота заготовки без дополнительных ингредиентов.
Сироп из цвета бузины
В последние годы особую популярность приобрел сироп из бузиновых соцветий. Его готовят путём настаивания цветов в воде с добавлением лимона и сахара.
Полученный концентрат используется для приготовления лимонадов, коктейлей, десертов и даже выпечки. Во многих европейских странах подобный продукт давно стал сезонной кулинарной традицией.
Преимущества сиропа:
яркий цветочный вкус;
универсальность использования;
возможность хранить заготовку несколько месяцев;
экономное внедрение сырья.
Домашний лимонад из бузины
В жаркие летние дни цвет бузины часто используют для приготовления освежающих напитков.
Для этого соцветия настаивают в холодной воде вместе с цитрусовым и небольшим количеством подсластителя. Напиток приобретает легкий медовый привкус и приятный цветочный аромат.
Такой вариант особенно популярен среди ищущих альтернативу сладким газированным напиткам.
Ароматная добавка к десертам
Бузиновый цвет может стать необычным ингредиентом для домашней кухни. Его добавляют к желе, мороженому, кремам, джемам и фруктовым салатам. Нежный аромат хорошо сочетается с клубникой, яблоками, грушей и цитрусовыми. Благодаря этому даже обычные блюда получают новые вкусовые оттенки.
Особо ценится способность цветов усиливать естественный аромат фруктов без использования искусственных добавок.
Бузиновый уксус и ароматизированные напитки
Менее известный, но интересный способ использования — настаивание цветов на уксусе или питьевой воде. Такой уксус подходит для салатных заправок, маринадов и соусов. Вода же после настаивания приобретает легкий цветочный аромат и становится основой для летних напитков.
Как правильно собирать соцветия
Чтобы получить максимум пользы от заготовки, важно соблюдать несколько правил:
срезать только полностью раскрытые соцветия;
избегать кустов у автомобильных дорог и промышленных зон;
не мыть цветы без необходимости, чтобы не смыть пыльцу;
перерабатывать собранное сырье в день сбора;
сушить в затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха.
Именно пыльца на цветах содержит значительную часть ароматических веществ, из-за которых бузина так высоко ценится в кулинарии.
Почему не стоит пропускать сезон
Период цветения бузины длится недолго — обычно всего несколько недель. Именно сейчас растение находится на пике своей ароматичности и накапливает больше полезных соединений.
Заготовив цветы вовремя, можно снабдить себя сырьем для чаев, сиропов, лимонадов и десертов на много месяцев вперед. Именно поэтому начало лета считается самым лучшим моментом для сбора одного из самых ароматных даров сезона.
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