Сегодня нужно собрать цвет бузины: что из него сделать и как получить максимум пользы

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Начало лета — лучший период для сбора цвета бузины. Именно в это время соцветия полностью раскрываются, накапливая наибольшее количество эфирных масел, органических кислот и других биологически активных соединений.

Как и для чего лучше собрать бузину — рассказываем в материале ТСН.ua.

Сбор бузины имеет дедлайн: когда лучше сорвать цвет

Затягивать со сбором не следует. После отцветания часть полезных веществ постепенно утрачивается, а нежный аромат становится менее выраженным. Кроме того, «старые» цветы быстрее осыпаются во время сушки и хуже сохраняются.

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Для заготовки лучше выбирать сухой солнечный день. Влажные после дождя соцветия могут темнеть и терять часть своих свойств во время высушивания.

Чем ценен цвет бузины

Цветы бузины издавна используются в народной кулинарии и домашних заготовках. Они содержат антиоксиданты, дубильные вещества, растительные пигменты, витамин С и природные ароматические компоненты.

Благодаря такому составу сырье часто используют для приготовления напитков, сиропов и чаев. Особую популярность бузина приобрела из-за своего насыщенного цветочно-медового аромата, который сложно спутать с другими растениями. Еще одно преимущество состоит в универсальности. Один урожай соцветий можно использовать для нескольких видов заготовок.

Сушеный цвет для чая

Самый распространенный способ использования — высушить соцветия для последующего заваривания. Для этого срезанные цветы раскладывают тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей. После высыхания хранят их в бумажных пакетах или стеклянных емкостях.

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Зимой такая заготовка становится основой ароматных травяных напитков. Бузина хорошо сочетается с мятой, липой, мелиссой, ромашкой и тимьяном.

Преимущества этого способа:

длительный срок хранения;

сохранение характерного аромата;

возможность использовать сырье в течение всего года;

простота заготовки без дополнительных ингредиентов.

Сироп из цвета бузины

В последние годы особую популярность приобрел сироп из бузиновых соцветий. Его готовят путём настаивания цветов в воде с добавлением лимона и сахара.

Полученный концентрат используется для приготовления лимонадов, коктейлей, десертов и даже выпечки. Во многих европейских странах подобный продукт давно стал сезонной кулинарной традицией.

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Преимущества сиропа:

яркий цветочный вкус;

универсальность использования;

возможность хранить заготовку несколько месяцев;

экономное внедрение сырья.

Домашний лимонад из бузины

В жаркие летние дни цвет бузины часто используют для приготовления освежающих напитков.

Для этого соцветия настаивают в холодной воде вместе с цитрусовым и небольшим количеством подсластителя. Напиток приобретает легкий медовый привкус и приятный цветочный аромат.

Такой вариант особенно популярен среди ищущих альтернативу сладким газированным напиткам.

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Ароматная добавка к десертам

Бузиновый цвет может стать необычным ингредиентом для домашней кухни. Его добавляют к желе, мороженому, кремам, джемам и фруктовым салатам. Нежный аромат хорошо сочетается с клубникой, яблоками, грушей и цитрусовыми. Благодаря этому даже обычные блюда получают новые вкусовые оттенки.

Особо ценится способность цветов усиливать естественный аромат фруктов без использования искусственных добавок.

Бузиновый уксус и ароматизированные напитки

Менее известный, но интересный способ использования — настаивание цветов на уксусе или питьевой воде. Такой уксус подходит для салатных заправок, маринадов и соусов. Вода же после настаивания приобретает легкий цветочный аромат и становится основой для летних напитков.

Как правильно собирать соцветия

Чтобы получить максимум пользы от заготовки, важно соблюдать несколько правил:

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срезать только полностью раскрытые соцветия;

избегать кустов у автомобильных дорог и промышленных зон;

не мыть цветы без необходимости, чтобы не смыть пыльцу;

перерабатывать собранное сырье в день сбора;

сушить в затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Именно пыльца на цветах содержит значительную часть ароматических веществ, из-за которых бузина так высоко ценится в кулинарии.

Почему не стоит пропускать сезон

Период цветения бузины длится недолго — обычно всего несколько недель. Именно сейчас растение находится на пике своей ароматичности и накапливает больше полезных соединений.

Заготовив цветы вовремя, можно снабдить себя сырьем для чаев, сиропов, лимонадов и десертов на много месяцев вперед. Именно поэтому начало лета считается самым лучшим моментом для сбора одного из самых ароматных даров сезона.

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