Путин / © Associated Press

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Полномасштабная война России против Украины длится уже более четырех лет и по продолжительности превысила Первую мировую войну, что, по мнению обозревателей, свидетельствует о провале первоначальных планов Кремля.

Об этом в авторской публикации для The Telegraph пишет британский обозреватель Чарльз Мур.

Автор отмечает, что боевые действия продолжаются уже 1569 дней. Несмотря на контроль России примерно над 20% территории Украины, включая оккупированный Крым, Кремль так и не достиг скорой победы, на которую рассчитывал в начале вторжения.

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По приведенным в статье оценкам, Россия потеряла от 350 до 500 тысяч военных убитыми, а количество раненых и выбывших из строя может быть в несколько раз больше. В то же время, существенных стратегических результатов российские войска не достигли.

Чарльз Мур напоминает, что в феврале 2022 года Путин называл вторжение «специальной военной операцией» и рассчитывал на скорый крах украинской государственности. Однако уже через несколько недель русские войска были вынуждены отступить от Киева.

Обозреватель также подчеркивает, что война дала противоположный эффект от ожидаемого Кремлем вместо ослабления украинской идентичности она привела к ее усилению.

«Путин случайно выковал дух нации, которую стремился уничтожить», — отмечает автор.

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В материале говорится, что российское вторжение изменило и ситуацию в Европе. Страны, которые Москва рассматривала как потенциальную область влияния, наоборот усилили интеграцию с Западом, в частности Финляндия присоединилась к НАТО.

Отдельное внимание автор уделяет развитию украинских Вооруженных сил, отмечая их адаптивность и лидерство в сфере беспилотных технологий. Значительная часть дронов производится в Украине, а боевой опыт украинской армии уже изучают другие страны.

По мнению Мура, украинские силы демонстрируют способность быстро адаптироваться к условиям современной войны, в то время как российская система сдерживает инициативу и инновации.

Сравнивая войну с Первой мировой, обозреватель отмечает, что современный конфликт повторяет логику технологического и организационного превосходства, определяющего исход боевых действий.

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Украина объединяет свои сухопутные и морские фланги, чтобы разрушить стратегическую экономическую базу России и ее линии поставки. Дроны уничтожают русские «средства боя», такие как топливовозы и боеприпасы, далеко за линией фронта. Черноморский флот России зажат, а линия фронта нейтрализована», — пишет он.

Автор подытоживает, что, несмотря на попытки Кремля взорвать систему европейской безопасности, именно Украина сейчас играет ключевую роль в ее сохранении и трансформации.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин снова сделал очередные абсурдные заявления, что Россия якобы не начинала войну в Украине.

Мы ранее информировали, что Украина выиграет войну, но разъяренный диктатор Путин может пойти на отчаянный шаг.

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